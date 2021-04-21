Elon Musk koltuğunu kaybetti: Moda devi ünlü girişimciyi geçti

Dünyanın en zengin insanları listesinde dikkat çekici bir değişiklik yaşandı. Ekonomi dergisi Forbes’un “gerçek zamanlı milyarderler listesi”nde Tesla, SpaceX ve Boring Company’i yöneten Elon Musk ikinciliğini yitirdi.

Genç milyarderi geçen isim ise LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault oldu. Louis Vuitton, Tiffany & Co, Christian Dior, Fendi, Moet & Chandon ve Hennessy gibi markaların da arasında bulunduğu 70’den fazla markayı bünyesinde toplayan LVMH’nin CEO’su Arnault’un varlığı 176.3 milyar dolara yükseldi. Musk’un geliri ise 174.6 milyar dolarda kaldı.

Deneyimli iş insanı Arnault, son dönemde satışların artmasıyla birlikte gelirini artırdı.

ŞAMPANYA SATIŞI ARTINCA GELİR DE ARTTI

Öte yandan Bloomberg’in hazırladığı listede ise Elon Musk, 183 milyar dolar ile ikinci sırada yer alırken Arnault ise 146 milyar dolar ile dördüncü sırada yer alıyor. Fakat her iki listede de Amazon’un CEO’su Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı olarak listenin başında yer alıyor.

LVMH’yi yöneten Arnault ve ailesinin şirketteki hissesi yüzde 47.5’ken şirket bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 32 gelir artışı yaşadığını duyurdu. Özellikle dünya genelinde alkol gelirlerinin artmasıyla birlikte gelir artışı yaşadıklarını da vurgulayan şirket, şampanya satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 arttığını açıkladı.

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21/04/2021 11:21