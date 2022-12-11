Elon Musk kuzenlerini işe aldı

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra sosyal medya platformunun binlerce çalışanını işten çıkarmıştı. Yeni iddialara ise Musk'a nepotizm suçlamaları yönlendirildi. San Francisco merkezli şirkette kuzenlerini işe aldığı öne sürüldü.

Business Insider'a göre, milyarderin amcasının oğulları olan kuzenleri James ve Andrew Musk, Twitter'da işe başladı.

Basın kuruluşuna konuşan kaynaklar, Andrew Musk'ın yazılım mühendisliği projeleri üzerinde çalıştığını, James Musk'ın ise Tesla CEO'suyla birlikte projeler üzerinde çalışan "iş bitirici bir tip" olduğunu söyledi.

Aylarca anlaşmadan çıkmaya çalışmasına rağmen Musk'ın ekimde Twitter'ı satın almasından bu yana, şirketin 7 bin 500 çalışanının yaklaşık yüzde 70'i ya kovuldu ya da istifa etti. Buna Musk'ın Twitter'ın yönetimini aldığı ilk gün işten çıkarılan tüm üst düzey yöneticiler de dahil.

OFİSE YATAK GETİRİLDİ

Daha önceden Twitter'daki çalışanlarına "çok fazla çalışmaları gerektiğini” söyleyen Musk'ın, ofise yatak ve elbise dolapları yerleştirdiği de öne çıkan iddialar arasında. Milyarderin böylelikle çalışanlarını Twitter merkezinde uzun saatler kalmaya teşvik etmeye çalıştığı belirtiliyor.

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11/12/2022 20:32