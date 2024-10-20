Elon Musk para dağıtıyor: Her gün 1 milyon dolar

5 Ekim'deki Pensilvanya mitinginde Donald Trump'la birlikte sahneye çıkarak dikkat çeken Elon Musk'tan ilgi toplayan bir hamle daha geldi.

53 yaşındaki milyarder, halkın sandığa gitmesi için kurduğu siyasi eylem komitesinin dilekçesini imzalayanlar arasında yapacağı çekilişle her gün bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini ve bunun 5 Kasım'daki seçimlere kadar süreceğini açıkladı.

Bahsi geçen dilekçeyi imzalayıp vaat edilen parayı kazanmak için Pensilvanya'da kayıtlı bir seçmen olmak gerekiyor.

Dilekçede, "Buraya imza atarak ABD Anayasası'nın birinci ve ikinci değişikliklerine yönelik desteğimi bildiriyorum" ifadesi var.

Forbes dergisinin kaydını tuttuğu dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada yer alan Musk'ın kurduğu America PAC, ifade özgürlüğü ve bireysel silahlanmayı savunuyor. Dilekçede adı geçen değişiklikler de bu haklara yasal güvence sağlıyor.

Son tekliften önce America PAC, dilekçeyi imzalamaları halinde Pensilvanya seçmenlerine 100, Michigan ve Wisconsin seçmenlerineyse 47 dolar vereceğini bildiriyordu.

Seçim hukuku uzmanları, bu tekliflerin yasaya uygun olmayabileceğini söylüyor. Zira seçim kaydı yaptırmak ya da oy kullanmak karşılığında para ya da maddi değeri olan başka bir şey vaat etmek ülke çapında yasak ve hapis cezası dahi verilebiliyor.

Resmi kayıtlara göre, Musk bu siyasi eylem komitesine eylüle kadarki üç ayda 75 milyon dolar verdi.

Musk bu vaadi Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde düzenlediği seçim mitinginde verdi.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump için ilk kez tek başına miting düzenleyen Musk, katılımcılara kayıt yaptırarak erken oy kullanma çağrısında bulundu.

Konuşmasında ABD Anayasası'nın üstünlüğüne vurgu yaparak, "Bu anayasa, kelimenin tam anlamıyla ABD'yi bugünkü haline getiren temel değerler bütünüdür. Buna karşı olan herkes ise ABD karşıtıdır ve onların canı cehenneme" dedi.

Mitinge katılanlara ailelerini ve dostlarını oy kullanmak için kayıt yaptırmaya teşvik etmeleri konusunda çağrı yapan Musk, "Daha önce siyasi olarak aktif değildim ancak şu anda politik olarak aktifim çünkü Amerika'nın ve medeniyetin geleceğinin tehlikede olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kısa bir konuşmanın ardından katılımcılardan gelen soruları yanıtlayan Musk'ın düzenlediği miting, kendisine ait X'te (Twitter) de canlı paylaşıldı.



Independent Türkçe