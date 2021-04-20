Elon Musk Tesla kazasıyla ilgili açıklama yaptı

Geçtiğimiz haftasonu Tesla S modelinin ABD’nin Teksas eyaletinde kaza yapması sonucu iki yolcu hayatını kaybetmişti.

Bu olay üzerine açıklamada bulunan Tesla CEO’su Elon Musk, şirketinin otomatik sürüş sistemlerinin Teksas, Spring'de ölümcül bir kazaya karıştığını inkar eden bir tweet attı.

'CADDEDE ŞERİT ÇİZGİLERİ YOKTU'

Musk tweetinde, “Şimdiye kadar kaydedilen veriler Otopilot'un etkinleştirilmediğini ve bu arabanın FSD'yi (tam otonom sürüş) satın almadığını gösteriyor” derken “Dahası, standart Otopilot özeliği şerit çizgilerinde açılıyor, bu caddede şerit çizgileri yoktu” ifadelerini kullandı.

Yerel polis yaptıkları ön incelemelere göre, 2019 Tesla Model S'nin yoldan çıkarak ağaca çarptığını ve alevler içinde kaldığını ve sürücü koltuğunda hiç kimsenin olmadığını belirtmişti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken ABD’deki iki federal kurum, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu şu anda kazayı araştırıyor.

KAZA SONRASI 5,6 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Tesla'nın hisseleri, 2019 Tesla Model S modelinin Cumartesi gecesi Houston'ın kuzeyindeki bir ağaca çarpmasının ardından iki kişinin öldüğü haberleri üzerine düştü.

Meydana gelen kaza sonrası bir gün içerisinde Tesla hisseleri yüzde 3,8’e kadar düşerken, Elon Musk’ın serveti de 5,6 milyar dolar düştü.

Elon Musk 174,1 milyar dolarlık servetiyle, Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ( 195,9 milyar dolar) ve Fransız Bernard Arnault'un (180,3 milyar dolar) ardından dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumunda bulunuyor.

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20/04/2021 11:31