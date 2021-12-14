Elon Musk: Tesla'nın ürünleri Dogecoin ile alınabilecek

Elon Musk, Tesla'nın bazı ürünlerinin Dogecoin ile alınabileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından Dogecoin, yüzde 15'in üzerinde yükseliş yaşadı.

Tesla CEO'su Elon Musk'tan yepyeni bir Dogecoin açıklaması geldi.

Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla'nın bazı ürünlerinin Doge ile satın alınabilir hale getirileceğini açıkladı.

Açıklamanın ardından 0,15 dolar civarında seyreden Dogecoin sert yükseliş yaşadı. Doge, yüzde 15'in üzerinde yükselişle 0,2 doların üzerini test etti.

Doge, Bitcoin'den daha uygun

Time dergisinin yılın kişisi olarak seçtiği Musk, Dogecoin’in işlemler için Bitcoin’den daha uygun olduğunu söyledi.

Time Magazine verdiği röportajında Musk, "Bitcoin’in işlem hacmi düşük ve işlem başına maliyeti yüksek. Bir değer deposu için uygundur, ancak işlemsel para birimi için iyi bir ikame değildir. Aptalca bir şaka olarak oluşturulmuş olsa da, Dogecoin işlemler için daha uygun" ifadelerini kullandı.

Musk, "Doge biraz enflasyonist ancak zamanla azalıyor" dedi.

Binance ile kavgaya tutuştu

Musk, Dogecoin işlemlerini askıya alan Binance CEO'su CZ'ye de tepki göstermişti.

Elon Musk'ın Dogecoin sevgisi 2021 yılının ilk aylarında ortaya çıkmıştı.

Dogecoin, Musk'ın destek paylaşımlarının ardından 0,82 dolara kadar yükselmişti.

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14/12/2021 18:44