Elon Musk: Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor

ads ads ads ads
02/10/2023

ads
Elon Musk: Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Kanada'da sosyal medya ve podcast hizmeti sunan servislerin devlete kayıt yaptırmasıyla ilgili düzenlemeye ilişkin, Başbakan Justin Trudeau'nun "ifade özgürlüğünü bastırmaya çalıştığını" savundu.
 

Musk, X'te, söz konusu düzenlemenin yer aldığı bir gönderiyi alıntılayarak "Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor. Utanç verici." ifadeleriyle paylaştı.

Kanada Hükümeti, 29 Eylül'de, ülkede yayın hizmeti verenlerin, Radyo-Televizyon ve Telekomünikasyon Komisyonuna (CRTC) kayıt yaptırmasını gerektiren düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, sosyal medya ve podcast hizmeti sunan çevrim içi servislerin CRTC'ye kayıt yaptırması gerektiği belirtilmiş, sadece video oyunu ve sesli kitap hizmeti sunanların ise kayıt yaptırma zorunluluğu olmadığı bildirilmişti.

02/10/2023 15:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Elon Musk, Trudeau, Kanada, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.