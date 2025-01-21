Elon Musk Trump'ın yemin töreninde Nazi selamı mı verdi?

Donald Trump yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak yeniden koltuğuna oturdu. Törende, X, SpaceX ve Tesla'nın sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk, Donald Trump'ın destekçilerine hitabında Nazi selamına benzetilen hareketi tartışma konusu oldu. Peki Elon Musk'un bu hareketi Nazi selamı mıydı?

ABD'de 5 Kasım 2024 seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump, yemin ederek ABD'nin başkanlık koltuğuna oturdu.

ABD'DE İKİNCİ TRUMP DÖNEMİ

Yemin töreninin ardından Trump'ın kabinesinde yer alacak isimlerden biri olan milyarder iş insanı Elon Musk, Washington'da bulunan Capital One Arena Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuştu.

"(Seçim zaferi) Bunun gerçekleşmesini sağladığınız için teşekkür ederim" diyen ve sonrasında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk, "Kalbim sizinle." dedi.

Musk, "Medeniyetin geleceğini güvence altında aldığınız için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Bu hareketin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Musk'ı Nazi selamı yapmakla suçlayarak tepki gösterdi.

ABD ve İsrail basınında yer alan haberlerde bunun Nazi selamından çok bir Roma selamı olduğu belirtildi.

NAZİ SELAMI ENDİR?

Hitler selamı olarak da bilinen bu hareket, "avuç içi aşağı bakacak şekilde sağ kolun yatay bir şekilde öne çıkarılması" diye tanımlıyor.

Nazi selamı, Hitler döneminde genelde "Heil Hitler" veya "Sieg Heil" sloganıyla yapılıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise neo-Nazi gruplar tarafından sıklıkla kullanıldı.