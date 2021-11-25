Elon Musk: Tweet'lerimi tuvalette atıyorum

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını söyledi.

Musk paylaştığı tweet'te şu sözleri dile getirdi: Tweetlerimin en az yüzde 50'si porselen taht üstünden atıldı.

Musk daha sonra neden böyle bir tercihte bulunduğunu ise "Bu bana teselli veriyor" sözleriyle açıkladı.

Musk'ın Twitter'da yaklaşık 65 milyon takipçisi bulunuyor.

Musk, X AE A-XII adını verdiği 1,5 yaşındaki oğluyla Starship uzay aracı sunumu için kamera karşısına geçmişti. Kısaca X diye çağrılan küçük çocuk, videodaki kısa görüntüsüyle babasından rol çalmıştı.

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25/11/2021 13:24