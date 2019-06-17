Elon Musk Twitter hesabını kapattı

Hayata geçirdiği projelerle "son çılgın" olarak bilinen ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, resmi Twitter hesabını kapattığını açıkladı.

Musk, resmi Twitter hesabından önce silindi paylaşımını yaptıktan sonra yaptığı diğer paylaşımında Twitter hesabımı kapattım yazdı. Yaklaşık 27 milyon takipçisi olan hesap, söz konusu paylaşımların ardından halen aktif bir şekilde duruyor.

Musk, rol oyunu Nier:Automatadan bir karakterin yer aldığı bir çizimi paylaşıp, söz konusu çizimi yapan Meli Melo isimli sanatçının ismini vermemesinin ardından çeşitli eleştiriler almıştı. Twitter kullanıcılarına konuyla ilgili verdiği cevabında Musk sanatçıların isimlerinin verilmesinin amaca zarar verdiğini söylemişti.

Nisan ayında Musk, Twitter hesabından Tesla finansmanı, ürünleri ve hisseleri hakkında bilgi verdikten sonra oluşan sorunların ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonuyla (SEC) anlaşmaya varmıştı.