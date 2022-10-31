Elon Musk, Twitter'da iş başında: Mavi onay işareti olan kullanıcılardan ciddi miktarda para isteyecek

Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter’ı satın aldığını duyurmuştu. Aylardır bekleyen satın almanın gerçekleşmesinin ardından Musk’ın ilk hamlesi geldi. Musk bazı kullanıcılar için 20 dolar ücret talep edecek.

Musk geçtiğimiz hafta şahsi Twitter hesabından “Sevgili Twitter Reklamverenleri” başlıklı bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, Twitter’ı satın alma sebebine ve reklamlarla ilgili ne düşündüğüne dair çok sayıda spekülasyonun olduğuna dikkat çeken Musk, bunların çoğunun yanlış olduğunu belirtti.

MUSK, TWITTER’I NEDEN SATIN ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI!

Musk, geleneksel medyanın, maddi getiri beklentisiyle kutuplaşmayı körüklediğini ancak bunu yaparken diyalog şansını kaçırdığını ifade etti.

Bu nedenle Twitter’ı aldığını kaydeden Musk; bunu para için değil, insanlığa yardım etmeye çalıştığı için yaptığını aktardı.

MUSK, SATIN ALMA SONRASI ÇALIŞANLARINA ULTİMATOM VERDİ

44 milyar bedelle Twitter’ı satın alan Musk, yeni bir hamleye başvurdu. Elon Musk, çalışanlarına ilk ültimatomunu verdi.

Twitter mavi tik sahipliğini ücretli hale getirecek ve bunun için fazla zaman kaybetmeyecek.

The Verge tarafından görülen iç yazışmalara ve konuya aşina olan kişilere göre Twitter’ın ek özelliklerinin kilidini açan aylık 4,99 ABD doları değerindeki isteğe bağlı aboneliği olan Twitter Blue’yu, kullanıcıları da doğrulayan daha pahalı bir aboneliğe dönüştürmek amaçlanıyor.

20 DOLAR ÜCRET İSTENECEK

Twitter şu anda yeni Twitter Blue aboneliği için 19,99 ABD doları ücretlendirmeyi planlıyor.

Geçerli plana göre, doğrulanmış kullanıcıların abone olmaları veya mavi onay işaretlerini kaybetmeleri için 90 günleri olacak.

Projede çalışanlara, özelliği başlatmak için 7 Kasım’a kadar zamanları olduğu, aksi takdirde işten çıkarılacakları söylendi.

Elon Musk Twitter’ın sahibi olmadan önce yaptığı açıklamalarda hesap onaylama ve botlarla mücadele gibi konularda farklı bir yaklaşımı benimseyeceğinin sinyalini daha önce vermişti.

Pazar günü attığı twitte ise, “Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor” dedi.

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31/10/2022 09:48