Elon Musk Twitter'ı satın alınca herkes o uygulamaya yöneldi!

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'ı geçtiğimiz hafta satın aldı. Musk'ın satın alma işleminin ardından Twitter'da yer yerinden oynadı. Şirketin çalışanları ve yöneticileri dahil birçok kişi işten çıkartıldı. Tüm bunlarla birlikte büyük bir çoğunluk Twitter'ı terk ederek başka uygulamalara yöneldi.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması tüm dünyanın gündemine oturdu. Musk satın almanın hemen ardından yönetici ve çalışanlardan birçok kişiyi işten çıkardı. Hatta bazı çalışanlar işten çıkartıldıklarını gece uyurken maillerine gelen mesajla öğrendiler.

İşten çıkarmalar, Twitter'da 'mavi tik' özelliğinin paralı olması gibi nedenlerden dolayı kullanıcılar tepki gösterdi. Tepki gösteren kullanıcılar başka platformlarına yöneldi.

Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasından bu yana, Mastodon adlı küçük bir sosyal medya platformuna kaydolan insan sayısı arttı.

MASTODON NEDİR?

2016 yılında kurulan Mastodon duyulmamış olsa da bugünlerde kullanıcı sayısını artırarak büyüyor.

Twitter kadar kapsamlı olmayan Mastodon Twitter'a benzer bir görünüme sahip. Daha büyük sosyal ağların aksine, Mastodon hem ücretsiz hem de reklamsız. Mastodon yaratıcısı Eugen Rochko tarafından yönetilen kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından işletiliyor ve kitle fonlaması ile destekleniyor.

Bu habere tepkiniz:



05/11/2022 17:30