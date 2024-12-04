Elon Musk uzay istasyonunu yok edecek: 843 milyon dolarlık sözleşme

SpaceX, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) yok etmeye yardımcı olmak için bir sözleşme kazandı ve bu beklenenden daha erken gerçekleşecek.

1998 yılında inşa edilen ISS, NASA, Roscosmos (Rusya), ESA (Avrupa), JAXA (Japonya) ve CSA (Kanada) iş birliğiyle oluşturuldu.

ISS, yaklaşık 400 km yukarıda Dünya’nın yörüngesinde, başka hiçbir yerde yapılamayacak deneylerin gerçekleştirilmesine olanak tanıdı.

ABD uzay ajansı, ISS'i, “uzayda bir araştırma platformu inşa etmek ve kullanmak için küresel insan çabalarında benzeri görülmemiş bir başarı” olarak tanımladı.

843 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Ancak ISS sonsuza kadar dayanacak şekilde inşa edilmedi. Operasyonel ömrü 2030'da sona erecek.

NASA, ISS’in operasyonları sona erdikten 18 ay sonra Dünya'ya yavaşça yaklaşmasına izin verecek.

Daha sonra bir uzay aracı ISS’e kenetlenecek ve iticilerini kullanarak uzay istasyonunu Dünya'ya doğru yönlendirecek.

Bu görevi üstlenmek için 843 milyon dolarlık sözleşmeyi Elon Musk’ın SpaceX şirketi kazandı.

DÖRT KAT DAHA FAZLA İTİCİ GÜÇ

Bu görev için modifiye edilmiş bir SpaceX Dragon uzay aracı kullanılacak.

Araç, standart bir Dragon’a göre altı kat daha fazla yakıt kapasitesine ve dört kat daha fazla itici güce sahip olacak.

ISS, Dünya atmosferinden geçerken büyük ölçüde parçalanacak ve yanarak yok olacak.

Ancak uzay istasyonunun daha büyük modülleri atmosferden geçerek bir "son sıçrama noktasına" iniş yapacak. NASA, bu noktanın yerini henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

NASA'nın Washington’daki Genel Merkezinde Uzay Operasyonları Misyon Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Ken Bowersox şunları söyledi:

“Uluslararası Uzay İstasyonu için bir ABD Yörüngeden Çıkış Aracı seçmek, NASA ve uluslararası ortaklarının alçak Dünya yörüngesindeki operasyonların sonunda güvenli ve sorumlu bir geçişi sağlamasına yardımcı olacak."

DOKUZ UZAY İSTASYONU PLANI

Bu arada, uzaydaki çalışmaları sürdürmek için dokuz uzay istasyonu planlanıyor.

Bunlardan biri, 2021’den beri yörüngede bulunan Çin’in Tiangong uzay istasyonu.

Diğer taraftan, SpaceX yıllar boyunca NASA ile birçok sözleşme imzaladı.

En son, şirket, NASA’nın Satürn’ün en büyük uydusu Titan’ı keşfetmek için gerçekleştireceği Dragonfly misyonunu fırlatmak için 256 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı.

Bir Falcon Heavy roketi, NASA’nın Dragonfly rotorcraft aracını Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden 5 Temmuz - 25 Temmuz 2028 arasında fırlatacak.

Titan’a yolculuk altı yıl sürecek, bu da uzay aracının 2034’te iniş yapacağı anlamına geliyor.