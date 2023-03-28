Elon Musk ve Grimes ikilisi, geçen yıl doğan kızlarının adını değiştirerek, ona Why (Neden) deme kararı aldı. Grimes, isme verdikleri anlamı açıkladı.

YENİ ADI KISACA "Y"

Kanadalı şarkıcı Grimes, teknoloji milyarderi Elon Musk ile birlikteliğinden olan ikinci çocuğunun adını değiştirdiklerini duyurdu. 35 yaşındaki müzisyen, Twitter üzerinden, kızının adını Why (Neden) olarak değiştirdiklerini, kısaca Y dediklerini belirtti.

Grimes ve Elon Musk'ın bir yaşındaki kızlarının adı Exa Dark Sideræl Musk idi, ancak artık bu isim değişmiş görünüyor.

Grimes, geçen yıl nisan ayında Vanity Fair'e verdiği röportajda, kızıın orijinal adının anlamını açıklamıştı. EXA'nın kısaltında Y diye okunduğunu söylemişti, ancak artık Y, küçük kızın yeni adı.

Grims, kızının adının anlamını açıklarken, "Exa ismini, bir bilgisayar terimi olan exaFLOPS'tan referansla koyduk. Dark, bilinmeyen demek. İnsanlar bundan korkuyor ama aslında bu, fotonların yokluğu. Dark (karanlık) konusu, evrenimizin güzel gizemidir" demişti.

Grimes, kızına verdikleri "Sideræl" adının anlamının da "evrenin gerçek zamanı, yıldız zamanı, derin uzay zamanı olduğunu, bizim göreli dünya zamanımız olmadığını" açıklamıştı.

Grimes, kızına verdiği Why isminin "merak, sonsuz soru" anlamına geldiğini söyledi.

OĞLUNUN ADI DA KISACA "X"

Grimes ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın aynı zamanda iki yaşında bir oğlu var. İkili, oğullarına doğduğunda X Æ A-12 adını vermiş, ancak California yasaları isimde sayı olmasını kabul etmediği için oğullarının adını X Æ A-Xii olarak değiştirmişti. Grimes ve Elon ikilisi oğullarını kısaca X diye çağırıyor.

SEKİZ ÇOCUĞU VAR

Sekiz çocuk babası olan Elon Musk'ın Justine Wilson ile önceki evliliğinden 19 yaşında Griffin ve Xavier adlarında ikizleri var. Xavier, cinsiyetini değiştirme kararı alarak adını da Vivian Jenna Wilson olarak değiştirdi. Wilson-Musk ikilisinin ayrıca 17 yaşında Damian, Saxon ve Kai adlarında üçüzleri var. Çiftin bir de 2002 yılında doğan ve 10 hafta yaşadıktan sonra ölen bir çocukları olmuştu.

Musk'ın ayrıca Shivon Zilis ile birlikteliğinden 2021'de ikizleri dünyaya gelmişti.

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28/03/2023 23:01