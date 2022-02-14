Elon Musk yine iş başında

Elon Musk, kripto para piyasasına yön veren sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile biliniyor. Bu nedenle yaptığı paylaşımlarla bugüne dek birçok kripto parayı uçuran ve aksi şekilde dibe vurmasına neden olan iş insanı, bugün bunlara bir yenisini ekledi.

Elon Musk’ın en sevdiği kripto paralardan biri de Dogecoin. Şaka amaçlı geliştirilmesi ve potansiyeli nedeni ile söz konusu varlığa karşı özel bir ilgisi bulunan Musk, bir süre önce Twitter üzerinden gelen ”Starlink hizmeti Dogecoin ile ödeme kabul edebilir mi?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

İş insanı, soruya göz kırpan yüz emojisiyle cevap verirken, SpaceX’in uzaydan internet sağlayan Starlink’in Dogecoin ile ödeme kabul edeceğine dair söylentilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Paylaşımın hemen ardından hareketlenen Dogecoin, 0.14 dolardan 0.15 seviyelerine kadar çıktı.

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14/02/2022 21:38