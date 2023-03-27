Elon Musk'a göre Twitter'ın değeri artık 20 milyar dolar

Elon Musk'ın çalışanlarına gönderdiği bir nottan sızan bilgiye göre, milyarder sosyal medya platformu için yaklaşık 20 milyar dolar değer biçiyor. Musk şirketi 44 milyar dolara satın almıştı.

Musk, şirketin değerinin şu anda 20 milyar doların altında olduğunu öne sürdü.

Bu, Ekim 2022'de satın almak için ödediği 44 milyar dolara kıyasla dramatik bir düşüşü temsil ediyor.

Şirketin sert devalüasyonu, Musk'ın çalkantılı devralmasınn ardından geldi.

Birkaç büyük reklamcı platformdan ayrıldı ve Musk'ın şirketi satın alması için önemli bir fon kaynağı olan yatırım şirketi Fidelity, hissesinin değerini yüzde 56 oranında kaydetti.

Platformer and the Information'a göre, Twitter'ın değerinin ölçüsü Musk'ın hisse senedi hibe teklifine dayanıyordu.

Musk, sosyal medya şirketinin çalışanlarına yaklaşık 20 milyar dolarlık bir değerlemeyle hisse senedi hibeleri teklif etti.

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27/03/2023 10:51