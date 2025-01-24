Elon Musk'ı sinirlendiren protesto: Heil Tesla

Musk'ın, Trump'ın göreve başladığı törende yaptığı, Nazi selamına benzetilen hareketi ve "Heil" ifadesi, Tesla fabrikasına yansıtıldı. Musk, protestoyu "pis bir propaganda" olarak yorumlayarak, "Ben orada kalbim sizinle dedim." dedi.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni sonrası bir konuşma sırasında yaptığı ve Nazi selamına benzetilen hareketi büyük tartışma yarattı.

Elon Musk, her ne kadar bu hareketin Nazi selamı olmadığını söylese de eleştirileri dindirebilmiş değil.

Özellikle de Almanya'da, Musk'ın hareketi büyük tepki topladı. Almanya merkezli Center for Political Beauty ve İngiltere'deki Led by Donkeys grupları, Berlin yakınlarındaki Tesla fabrikasında bir protesto düzenledi. Aktivistler, fabrikanın Tesla logosunun yanına "Heil" mesajını, "Heil Tesla" ifadesinin yanına ise, Elon Musk'ın hareketini yansıttı. Grubun kurucusu Philipp Ruch, AFP'ye verdiği demeçte, "Musk, yıllardır Amerikan neo-Nazilerinin yaptığı Hitler selamını verdi." ifadelerini kullandı.