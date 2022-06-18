Elon Musk’ın '1453' paylaşımı gündem oldu
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya hesabından '1453' paylaşımı yaptı. Musk'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
18/06/2022
Elon Musk, sosyal medya hesabından 1453'te gerçekleşen İstanbul'un Fethi'ne gönderme yapan bir paylaşım yaptı.
Musk’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
Musk, paylaştığı görsele "Did I lock the gate?" (Kapıyı kilitledim mi?) diye yazdı.
Çok sayıda Türk kullanıcı Musk'ın paylaşımına yorum yaparken, paylaşımın zamanlaması ise dikkat çekti.