Elon Musk’ın '1453' paylaşımı gündem oldu

Elon Musk, sosyal medya hesabından 1453'te gerçekleşen İstanbul'un Fethi'ne gönderme yapan bir paylaşım yaptı.

Musk’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.



Musk, paylaştığı görsele "Did I lock the gate?" (Kapıyı kilitledim mi?) diye yazdı.



Çok sayıda Türk kullanıcı Musk'ın paylaşımına yorum yaparken, paylaşımın zamanlaması ise dikkat çekti.

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18/06/2022 09:00