Errol Musk 3 kişiyi öldürdüm

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, özel hayatıyla gündemden düşmezken babası Errol Musk kendisini solladı. Daha önce üvey kızından 2 çocuk sahibi olduğu ortaya çıkan Errol Musk'ın şimdi de silahlı bir saldırıda 3 kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı. Errol Musk, yıllar önce yaşadığı olayı ilk kez anlatırken o dönem 6 yaşında olan kızı Ali'nin de korkunç olaya şahit olduğunu belirtti.

Elon Musk’ın skandallarla dolu babası Errol Musk, geçmişte yaşadığı silahlı soygun olayı hakkında konuştu. 76 yaşındaki Errol, 1998 yılında gerçekleşen olay hakkında konuşurken, o yıl henüz 6 yaşında olan kızı Ali’nin de olaya şahit olduğunu belirtiyor.

Üvey kızı Jana'dan çocuk sahibi olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte tüm dünyada manşet olan Errol Musk, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz hafta babasıyla sorunlu bir ilişkisi olduğunu açıklayan Elon Musk, Twitter’da yaptığı açıklamada kendisinin ve kardeşi Kimbal’ın ‘kötü şeyler yapmamak şartıyla’ babası Errol’a 1990’dan beri maddi destek sağladığını ifade etmişti. 51 yaşındaki Elon babası için “Maalesef kötü şeyler yaptı” dedi.

Evde yaşadıkları kanlı olay hakkında ilk kez konuşan Errol, o dönem 6 yaşında olan kızı Ali ile Johannesburg’da kiralık bir evde oturuyordu.Lüks bir finans bölgesinde yer alan ev, Errol henüz taşınmadan önce boyanıyordu ve Errol, tadilatın gidişatını kontrol etmek için eve gitmişti. O sırada kızı Ali’ye banyo yaptırmak için havlu arayan Errol, evin salonunda 7 kişilik bir çeteyle burun buruna geldi. Hırsızların kendisini görünce ateş ettiğini söyleyen Errol, mucizevi bir şekilde kurşunlardan kurtulmuştu. Hemen yatak odasına giden Errol, silahını aldı. Errol, "Beni görür görmez bana ateş etmeye başladılar. Üç tanesini öldürdüm. Bir kurşun iki tanesini delip geçti. İlk adamı kafasından vurdum. Polis onu başı eksik buldu. Oyuk uçlu mühimmat kullanıyordum, bu yüzden mermi parçalandı ve şarapnel arkasındaki adamın göğsüne çarptı. İlk atışımı yaptığım anda kaçtılar” dedi.

Hırsızlardan sadece bir tanesi evde kalırken diğerlerinin kaçtığını söyleyen Errol, koridordan gizlice geçerek ikinci atışını yaptığını söylüyor. "İkimiz de aynı anda ateş ettik. Kasıklarından vurdum. Onun da beni vurduğunu sandım” diyen Errol’u merminin kapıya isabet etmesi sayesinde göğsünden yaralanmaktan kurtuldu. Silah seslerini duyan küçük Ali ise banyodan koşarak babasının yanına gelip ayağına sarıldı. Errol “Bütün olay boyunca yanımdaydı. Bana bir maymun gibi sarıldı ama olay boyunca sessiz kaldı. Çığlık atmadı ya da ağlamadı" dedi. Errol, daha sonra travma psikoloğuna konuşan Ali’nin ‘babası kazandığı için’ iyi hissettiğini söylediğini açıkladı. Polisler 9 mm tabancalardan 52 mermi topladı ve Errol'a en az altı el ateş ettiğini öne sürdü. Errol, silahlı çatışma nedeniyle sağ duyusunu kaybettiğini, ancak bunun "ödenmesi gereken ucuz bir bedel" olduğunu söyledi. Errol, meşru müdafaada bulunduğu için açılan davadan beraat etti.

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01/10/2022 22:16