Elon Musk'ın babası Errol Musk, üvey kızından çocuk sahibi oldu

Son günlerde şirketlerinden birinin yöneticisinden çocuk sahibi olan Elon Musk, bu kez babasıyla gündemde. Elon Musk'ın 76 yaşındaki babası Errol Musk'ın üvey kızından çocuğu olduğu ortaya çıktı.

İKİ TANESİ ÜVEY KIZINDAN

Musk ailesinin soy ağacı karmaşık ve gün geçtikçe daha da büyüyor. Elon Musk'ın Kasım ayında dünyaya gelen ikizleriyle birlikte toplamda 10 çocuğu var. Babası Errol'un ise yedi çocuğu olduğu ortaya çıktı. Üstelik bunlardan iki tanesi, üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan.

Zengin bir Güney Afrikalı mühendis olan Errol, 1970 yılında model Maye Haldeman Musk ile evlendi ve üç çocuğu oldu: Elon, Kimbal ve Tosca. Çift, 1979'da, Errol, Jana da dahil olmak üzere iki çocuğu olan genç bir dul olan Heide Bezuidenhout ile evlenmeden önce ayrıldı. Errol ve Heide'nin birlikte iki biyolojik çocuğu oldu.

Errol, çift evlendiğinde henüz 4 yaşında olan Jana'nın yetiştirilmesine de yardımcı oldu. Errol ve Heide sonunda 18 yıllık bir evlilikten sonra boşandı. Ancak Jana 2017'de Errol'un bebeğine hamile kalmasıyla Musk ailesi şaşkına döndü. Tesla CEO'su babasının üvey kız kardeşini hamile bırakmasını öfkeyle karşıladı ve baba-oğulun arası açıldı. Errol'un diğer çocukları da sürpriz hamilelikten dolayı şoke olmuş durumda ve rahatsızdı.

Errol, The Sun ile yaptığı röportajda "Bu durumdan hala memnun değiller" dedi ve ekledi: Hala bu konuda biraz rahatsız hissediyorlar çünkü o onların kız kardeşi. Üvey kız kardeşleri.

'KORKUNÇ BİR İNSAN'

Elon, Rolling Stone ile yaptığı bir röportajda babasını “korkunç bir insan” olarak tanımlıyor. Ve şimdiyse dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın babası Errol, üvey kızı Jana Bezuidenhout ile gizli ikinci bir aşk çocuğu olduğunu açıkladı. 76 yaşındaki Musk ile 35 yaşındaki Jana, 2019'da bebeklerini kucağına aldı. Ancak Musk bu haberi dün ilk kez doğruladı. Errol, 2019 doğumlu kızlarının adını açıklamadı.

"DÜNYA'DA TEK VAR OLMA SEBEBİMİZ ÜREMEK"

The Sun gazetesine konuşan Errol Musk, "Dünya'da tek var olma sebebimiz üremek" diye böbürlendi. İkilinin 2017 yılında dünyaya gelen ve Elliot Rush adını verdikleri 5 yaşında bir oğulları bulunuyor. Errol, artık bir çift olmadıkları gerçeğine rağmen, Jana ve iki küçük çocuğunun Güney Afrika'nın Pretoria kentindeki evinde kalmaya geldiklerini söyledi.

ARADA 41 YAŞ VAR

Errol, Jana'nın hamileliğinin "planlanmamış" olduğunu kabul etti ve 41 yıllık yaş farkını gerekçe göstererek artık birlikte yaşamadıklarını söyledi. Errol, The Sun'a şu açıklamayı yaptı: "Eninde sonunda, eğer hala buralardaysam, bana geri dönebilir. Ama o 35 yaşında ve birbirimize uyumlu değiliz. Daha genç bir kadınla evlenen herhangi bir erkek, kendini çok mutlu ve neşeli hissedecek. Bir süreliğine her şey güzel olacak ama büyük bir boşluk var. Bu boşluk kendini göstermeye her zaman devam edecek."

"HER GECE FARKLI KADINLAYDIM"

Ancak varlıklı iş adamı, çocuklarının babası olduğunu iddia eden başka kadınlar da olduğunu belirtti: "Yaklaşık altı kişi var, çocuklarının şu anda benim çocuğum olduğunu iddia eden kadınlar. Açıkça fırsatçılar. Ama 80'lerde Johannesburg'da her gece farklı bir kadınla çıktığım bir dönem vardı. Bir sürü randevum vardı. Bu nedenle, içlerinden birinin gerçekten geri dönüp 'Bu senin çocuğun' diyebilmesi oldukça olası. Bu mümkün." Bu arada Errol Musk, "Bir çocuğum daha olmaması için bir neden göremiyorum" diyerek, daha fazla çocuk sahibi olma kararına yakın olduğunu söylemeyi ihmal etmedi.

15/07/2022 15:41