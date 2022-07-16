Elon Musk'ın babası Errol Musk'tan üvey kızından ikinci çocuk itirafı: Dünyaya üremek için geldik

Errol Musk (76), 4 yaşındayken evlat edindiği Jana Bezuidenhout'un (35) dünyaya getirdiği kız bebeğinin babasının kendisi olduğunu açıkladı.

Bebeğin planlı olmadığını söyleyen Errol Musk, Jana'nın ilk bebeklerinin doğumunun ardından 18 ay kendisiyle birlikte kaldığı ancak şuan yaşanan durumun farklı olduğunu söyledi.

Errol Musk, Jana ikinci bebeğe hamile kaldığında kendisinin ve Jana'nın artık birlikte yaşamadıklarını vurguladı.

The Sun gazetesine konuşan Errol Musk, insanlara daha fazla çocuk yapmazsa medeniyetin çökeceğini savunan oğlu Elon Musk'ın bu fikrini tekrarlayarak, "Dünyada bulunuşumuzun tek sebebi üremek" dedi.

Errol Musk'ın Jana'dan Elliot Rush adında 5 yaşında bir oğlu da bulunuyor.

Babasının üvey kızından bebekler dünyaya getirmesine karşı çıkan Elon Musk, babasını "Korkunç bir insan” ve “Kötü” olarak nitelendiriyor.

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16/07/2022 10:17