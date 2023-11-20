Elon Musk'ın babası filmden endişeli: Beni çarmıha gerecekler!

Teknoloji dahisi olarak kabul edilen Elon Musk'ın hayatını anlatan film çekilecek. Filmin yönetmen koltuğu Siyah Kuğu, Bir Rüya İçin Ağıt ve son olarak Balina gibi yapımların arkasındaki isim olan Darren Arofonsky'ye emanet.

Tesla, SpaceX ve X (Twitter) şirketlerinin sahibi olan 52 yaşındaki milyarder girişimci Musk'ın filmi, Walter Isaacson’ın yazdığı ve eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden uyarlama olarak perdeye aktarılacak. Ancak bu durum, teknoloji dahisinin babası Errol Musk'ı endşelendirdi.

77 yaşındaki Errol Musk, The Sun gazetesine verdiği röportajda, biyografik filmde oğlunun "çarmıha gerilmesinden korktuğunu" ifade etti. Baba Musk, filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenecek Darren Aronofsky'yle görüşmek istediğini söyledi.

Film, Walter Isaacson'un Errol Musk'a pek de nazik davranmayan biyografisine dayanacak. Baba Musk, yayımlandığından bu yana kitapla ilgili hoşnutsuzluğunu dile getirerek, büyük oğlunun hayatında kendisinin kötü adam olarak gösterildiğine inanıyor.

YÖNETMENİ MASAYA OTURMAYA DAVET ETTİ

"Bu endişe verici" diyen Errol Musk, "Isaacson'ın kitabı doğru değil, uzaktan yakından alakası yok. Bunu Aronofsky'ye iletmem gerekiyor" diye konuştu.

Errol Musk, Oscar adayı yönetmenden "kendisiyle masaya oturmasını" ve "Walter Isaacson'la aynı hatayı yapmamasını" istedi.

Elon Musk'ın babası ayrıca, "Isaacson yalanları ve imaları aldı, bunları gerçekmiş gibi ifade etti, özellikle de benim davranışlarım hakkında" dedi.

Isaacson biyografide Errol Musk'ı "Jekyll ve Hyde doğasına" sahip "hilekar ve karizmatik bir hayalperest" olarak tanımlıyor.

Kitapta yer alan bir anekdotta Elon Musk, 12 yaşındayken "veldskool" olarak bilinen bir Güney Afrika vahşi doğa kampına katıldığını anlatıyor.

Isaacson, pek çok çocuğun hayatını kaybettiği kamp koşullarında Musk'ın 10 kilo verdiğini yazdı.

Elon Musk ayrıca biyografi yazarına Güney Afrika'da büyürken sık sık "zorbalar tarafından dövüldüğünü" söylemişti.

"FİLMİ MİLYONLARCA ORTALAMA İNSAN SEYREDECEK"

Baba Musk, filmi biyografiyle karşılaştırarak, "Film binlerce, belki de milyonlarca ortalama insan tarafından izlenecek. Oysa kitap, daha iyisini bilen, anlayışlı, zeki yetişkinler tarafından okunacak" dedi.

Öte yandan Aronofsky'nin filmi yöneteceğinin açıklanmasının ardından Elon Musk, paylaştığı sosyal medya mesajında, "Darren'ın bunu yapmasına sevindim. O en iyilerden biri" demişti.