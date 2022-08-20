Elon Musk'ın başı derde girecek mi? Twitter'daki sahte hesap sayısını yanlış hesapladı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ı önce 44 milyar dolara satın alacağını açıklayıp ardından bundan vazgeçince sosyal medya devi ile arasında bir hukuk mücadelesi başlattı. Ancak, platformdan vazgeçmesinin nedenini kullanıcılarının üçte birinin sahte hesaplardan oluşması olarak açıklayan Musk'ın başı derde girebilir. Milyarder iş insanın kullandığı bot tespit etme aracı Botometer'in kurucuları, Musk'ın hesaplama yaparken yanılmış olabileceğini söyledi.

YÜZDE 33'ÜNÜN BOT OLDUĞU HESAPLADI

Elon Musk'ın hukuk ekibinin Twitter ile verdiği mücadele, önde gelen bot araştırmacıları tarafından sorgulandı. Spam ve sahte hesapları izleyen çevrimiçi bir araç olan Botometer, Musk tarafından Twitter'a kullanıldı. Musk'ın ekibi aracı kullanarak, sosyal medya platformundaki "görünür hesapların" yüzde 33'ünün "yanlış veya spam hesaplar" olduğunu tahmin ettii.

Ancak Botometer’in yaratıcısı olan Kaicheng Yang, bu rakamın "hiçbir şey ifade etmediğini" söyledi. BBC’ye konuşan Yang, Musk’ın ekibinin aracı kullanmadan önce kendisine danışılmadığını aktardı.

EKİM AYINDA DAVA AÇILACAK

Diğer taraftan Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almak için yapılan anlaşmadan çekilmeye çalıştıktan sonra şu anda sosyal medya devi ile bir anlaşmazlık içinde bulunuyor. Ekim ayında ABD’nin Delaware eyaletinde bir yargıçın Musk'ın şirketi satın almak zorunda olup olmadığına karar verecek bir dava açılması bekleniyor.

Musk, geçen ay platformda kaç kişinin olduğunu doğrulayamadığı için şirketi satın almak istemediğini duyurdu. Dünyanın en zengin insanı, o zamandan beri sahte esapların Twitter'ın belirttiğinden çok daha fazla olabileceğini defalarca iddia etti.

Musk, 5 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanan karşı dava belgelerinde, hukuk ekibi tarafından değerlendirilen görünür Twitter hesaplarının üçte birinin sahte olduğunu iddia etti. Bu rakamı kullanan ekip aynı zamanda günlük aktif kullanıcıların en az yüzde 10'unun bot olduğunu tahmin etti. Ancak, Twitter, günlük aktif kullanıcılarının yüzde 5'inden daha azının bot hesaplar olduğunu açıkladı.

Botometer, bir hesabın ne zaman ve ne sıklıkta tweet attığı ve gönderilerin içeriği gibi çeşitli göstergeleri kullanarak bir hesap için 0 ile 5 arasında bot hesabı oluşturularark kulllanılıyor. Sıfır puan, bir Twitter hesabının bot olma olasılığının düşük olduğunu, beş puan ise insan olma olasılığının düşük olduğunu gösteriyor. Ancak araştırmacılar, aracın bir hesabın bot olup olmadığı konusunda kesin bir cevap vermediğini söyledi.

MUSK NASIL HESAP YAPTIĞINI AÇIKLAYAMIYOR

Yang, "Botların yaygınlığını ölçek için puanı düşürmeniz ve bir eşik seçmeniz gerekiyor. Eşiği üçten ikiye değiştirirseniz, o zaman daha fazla bot ve daha az insan elde edersiniz. Bu eşiğin nasıl seçileceği, platformda kaç tane bot bulunduğunun cevabının anahtarıdır" diye konuştu.

Yang, Musk'ın Twitter’a karşı açtığı davada yüzde 33'lük orana ulaşmak için hangi eşiğin kullandığını açıklayamadığını söyledi.

Öte yandan Yang’ın yorumları, Musk'ın ekibinin platformdaki bot sayılarıyla ilgili sonuçlara nasıl ulaştığı konusunda şüphe uyandırdı. Musk ve ekibi konuyla ilgili henüz bir yorum yapmadı. Ancak, hukuk ekibinin konuya ilişkin daha önce verdiği ifadede, "Twitter'ın sağladığı sınırlı veri ve bu eksik verileri analiz etmek için sınırlı zaman nedeniyle Musk’ın analizi kısıtlandı" denildi.

BOTOMETER HAKKINDA

Botometer, Indiana Üniversitesi Gözlemevi tarafından geliştirdi. Projede çalışan bir veri bilimcisi olan Clayton Davis, sistemin makine öğrenimii tweet düzenliliği ve dilsel değişkenlik gibi faktörlerin yanı sıra diğer robotik davranış belirtilerini kullandığını belirterek, "İnsanlar belirli bir şekilde davranırlar. Bir hesap, insanların yaptığı gibi olmayan yeterince davranış sergiliyorsa, o zaman belki de insan değildir" dedi.

Botometer'in arkasındaki araştırmacılar, geçmişte Twitter'da ne kadar spam ve sahte hesap olduğunu hesaplamaya çalıştı. 2017 yılında, aracın arkasındaki akademisyenler grubu, aktif Twitter hesaplarının yüzde 9 ila yüzde 15'inin bot olduğunu tahmin eden bir makale yayınladı.

Ancak Davis, raporun sınırlı verilere dayandığını söyledi. Davis, "Bu bilgiye sahip olabilecek tek platform Twitter. Sahte hesapların sayısını esas olarak insan incelemesi yoluyla hesaplıyor” dedi.

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20/08/2022 10:09