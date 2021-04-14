Elon Musk’ın “beyin çipi”  projesi bu yıl insanlar üzerinde uygulanacak

ads ads ads ads
14/04/2021

ads
ads
Elon Musk’ın “beyin çipi”  projesi bu yıl insanlar üzerinde uygulanacak

Elon Musk'ın şirketlerinden biri Neuralink, 9 Nisan’da, beynine çip yerleştirilmiş bir maymunun oyun oynadığı görüntüleri paylaşmıştı. Bunu takiben Musk’ın çipi insanlar üzerinde bu yıl denemeye başlayacağı konuşuluyor.

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın bir diğer şirketi Neuralink, 9 Nisan'da Pager adlı bir maymunun görüntülerini yayınladı. Videodaki 9 yaşındaki maymunun beyninin iki lobuna yerleştirilmiş birer çip olduğu görülüyor.

Maymun beynine yerleştirilen çip sayesinde sadece zihniyle iki farklı video oyunu başarılı bir şekilde oynayabiliyor.

Insider'ın haberine göre beyin-bilgisayar arayüzü girişimi Neuralink denemelerinin, Musk'ın proje hakkındaki tahminlerini tutturursa insanlar üzerindeki denemelerinin bu yıl başlayabileceğini iddia ediliyor.

Şubat ayında açıklama yapan teknoloji yatırımcısı insanlı çalışmalara yıl sonuna kadar geçmeyi planladıklarını belirtmişti.

14/04/2021 17:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: elon musk, çip, beyin çipi, insan, maymun, robot, haberkibris
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.