Elon Musk’ın “beyin çipi”  projesi bu yıl insanlar üzerinde uygulanacak

Elon Musk'ın şirketlerinden biri Neuralink, 9 Nisan’da, beynine çip yerleştirilmiş bir maymunun oyun oynadığı görüntüleri paylaşmıştı. Bunu takiben Musk’ın çipi insanlar üzerinde bu yıl denemeye başlayacağı konuşuluyor.

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın bir diğer şirketi Neuralink, 9 Nisan'da Pager adlı bir maymunun görüntülerini yayınladı. Videodaki 9 yaşındaki maymunun beyninin iki lobuna yerleştirilmiş birer çip olduğu görülüyor.

Maymun beynine yerleştirilen çip sayesinde sadece zihniyle iki farklı video oyunu başarılı bir şekilde oynayabiliyor.

Insider'ın haberine göre beyin-bilgisayar arayüzü girişimi Neuralink denemelerinin, Musk'ın proje hakkındaki tahminlerini tutturursa insanlar üzerindeki denemelerinin bu yıl başlayabileceğini iddia ediliyor.

Şubat ayında açıklama yapan teknoloji yatırımcısı insanlı çalışmalara yıl sonuna kadar geçmeyi planladıklarını belirtmişti.

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14/04/2021 17:43