Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes elf kulağı ameliyatı yaptırdı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes, yaptığı paylaşımla elf kulağı ameliyatı yaptırdığına dair iddiaları güçlendirdi.

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20/09/2022

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Elon Musk'ın eski sevgilisi şarkıcı Grimes elf kulağı ameliyatı yaptırdı

İş insanı Elon Musk ile iki çocuk sahibi olan şarkıcı Grimes yaptığı paylaşımla, hayranlarını ameliyatla elf kulağı yaptırdığına inandırdı.

BUNUN HAYALİNİ KURDU

Gerçek adı Claire Elise Boucher olan şarkıcı, 'elf kulağı' ameliyatını gündeme getirmişti. Şarkıcı sosyal medya hesabından "Elf kulağı ameliyatından iyi bir sonuç alan var mı?" sorusunu sorarak hayatı boyunca elf kulağına sahip olmak istediğini belirtmişti.

"ÇILGINCA BİR ŞEY YAPTIM"

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yüzünün bandajlı bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı "Çılgınca bir şey yaptım!" dedi.

Şarkıcının gönderisine "Kulaklarını mı yaptırdın?" ve "Umarım elf kulağı yaptırmışsındır" gibi yorumlar geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan şarkıcının hayranları, Grimes'ın elf kulak ameliyatı olduğuna ikna oldu.

Geçtiğimiz mart ayında ayrılık kararı alan Grimes ve Musk çiftinin  X Æ A-Xii ve Exa Dark Sideræl adlarında iki çocuğu bulunuyor.

20/09/2022 15:02
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TAGS: Elon Musk’, Grimes, elf kulağı
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