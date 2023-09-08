Elon Musk'ın eski sevgilisi sosyal medyadan yalvardı: Oğlumu görmeme izin ver!

Teknoloji devi Tesla ve Spacex'in CEO'su Elon Musk 2018 yılında ünlü şarkıcı Grimes ile ilişki yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi ilk başlarda rüya gibi ilerliyordu. Sık sık basına karşı poz veren çift dünyanın ilgi odağı haline geldi.

Aradan geçen 3 yıl sonunda Musk ve Grimes ayrılma kararı aldı. Musk ayrılığın gerekçesini, yoğun işleri nedeniyle sık sık ayrı şehirlerde bulunma zorunluluğu olarak açıkladı.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Birlikteliklerinden mayıs 2020'de X AE A-Xii adında (X diye hitap ediliyor) bir oğulları olan ve kısa süre sonra ayrılığa dayanamayarak tekrar bir araya gelen ikilinin aralık 2021'de ise taşıyıcı anne yoluyla kızları Exa Dark Sideræl dünyaya geldi. Exa'ya ailesi tarafından Y takma adı verildi.

Mart 2022'de Grimes, kızları Y doğduktan sonra Musk ile aralarının tekrar bozulduğunu ve ayrıldıklarını açıkladı.