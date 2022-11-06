Elon Musk’ın fevriliği başına büyük işler açtı

Uzunca bir süre Twitter’ı alıp almayacağı tartışılan Elon Musk, şimdilerde ise alım süreci sonrası sıkıntılarla gündeme geliyor.

Teknoloji ve sosyal medya dünyasının gündemi, Elon Musk’ın çevresinde dönmeye devam ediyor. Neredeyse Nisan ayının başından bu yana, dünyanın en zengin insanının Twitter’ı satın alıp almayacağını konuşuyoruz. Nihayet geçtiğimiz hafta süreç sonlanıp Elon Musk Twitter’ı alınca, belki artık sosyal medya platformunu kendi kategorisiyle ilgili haberlerde konuşuruz diye düşünmüştük ancak Elon Musk’ın karar ve eylemleri, bir kez daha Twitter’ın ikinci planda kalmasına neden oluyor.

Hatırlanacağı üzere ünlü milyarder, Twitter’ı satın aldığını elinde lavabo ile Twitter genel merkezine girerken duyurmuştu. Daha bu ilk hamlesiyle bile piyasaları tedirgen eden ünlü milyarder ilk günden başta şirket CEO’su olmak üzere pek çok yöneticinin görevine son verince, birçok çevreden tepki çekmeye başladı. Bir de bunun üzerine şirket çalışanlarının yarısından fazlasının işine son vereceği duyulunca, yatırımcılar ile Twitter arasındaki ipler iyice koptu.

Bizzat Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, pek çok reklam veren Twitter ile olan ortaklığını iptal etti. Musk’a göre bu iptallerin arkasında yatan sebep, sivil toplum örgütlerinin markalara baskı yapması. Tabi gelinen noktada bu artık önemsiz bir detay çünkü sonuçta Twitter en önemli gelir kalemi olan reklam gelirlerinde önemli bir darbe yedi. Zaten mevcut gelirleriyle bile kara geçme konusunda zorluk yaşayan platformun bu tepkisel hareketler sonucunda nasıl bir mali tablo açıklayacağı ise iyiden iyiye merak edilmeye başlandı.

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06/11/2022 21:40