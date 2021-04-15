Elon Musk'ın insana çip takma projesinde tarih verildi: Neuralink

Milyarder girişimci Elon Musk bir kez daha dünyayı şaşırtacak gibi. SpaceX ve Tesla'nın CEO'luğunu yürüten Musk'ın diğer projelerinden biri Neuralink.



Musk, Neuralink'te bir çip geliştiriyor. Amacı bu çipi insan beynine yerleştirmek. Son olarak Business Insider'da yer alan bir habere göre Musk'ın hayali için artık ortada bir tarih var.

Musk, geçtiğimiz günlerde bir maymun üzerinde test edilen çipi 2021 içerisinde insanlara uygulamak istiyor.

FELÇLİ HASTALARA YARDIM EDEBİLİR

Neuralink tarafından paylaşılan videoda 9 yaşındaki maymun Pager, beynindeki çip sayesinde zihin gücüyle video oyun oynayabiliyordu. Musk'ın iddiasına göre bu çip gelecekte felçli hastalara yardım edebilir.



Milyarder girişimci şubat ayında yaptığı açıklamada insanlı çalışmalara yıl sonuna kadar geçmeyi planladıklarını söylemişti.



Musk 20 yıldır felç olduğunu belirten bir kullanıcısına verdiği cevapta şu ifadelere yer vermişti;



'Neuralink implantın güvenli olmasını sağlamak için çok çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'yle yakın temas halinde. İşler iyi giderse bu yıl içinde insanlar üzerinde çalışmalara başlayabiliriz.'



Milyarder girişimci, söz konusu teknolojiyle Alzheimer ile Parkinson gibi hastalıkların da tedavi edilebileceği iddiasını defalarca dile getirmişti.



Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek.



Buna göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.

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15/04/2021 09:38