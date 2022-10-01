Elon Musk'ın insansı robotu 'Optimus' görücüye çıktı

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01/10/2022

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Elon Musk'ın insansı robotu 'Optimus' görücüye çıktı

Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli araç üreticisi şirketin yeni "insansı (humanoid) robotu" Optimus'u tanıttı.

Prototip robot dün ABD'de yapılan tanıtımda sahneye çıktı, yürüdü ve seyircilere el salladı.

Robotun bir kutu taşıdığı, bitkileri suladığı ve Tesla fabrikasındaki metal çubukları taşıdığı görüntüler de seyircilere izletildi.

Musk gelecek yıllarda robot endüstrisinin arabalardan çok daha değerli hale geleceğini de ekleyerek şirketinin gideceği yönün işaretini verdi ve 3 ila 5 yıl içinde Optimus için sipariş almaya başlayabileceklerini söyledi.

ABD'nin California eyaletindeki Palo Alto'daki Tesla binasında yapılan tanıtımda Musk "Amacımız en kısa sürede, kullanışlı bir humanoid yapmak. Optimus'u geliştirip, kullanışlılığını ispatlamak için hâlâ çok fazla çalışmamız gerek" dedi.

Ş﻿irket, insansı robotlar üzerine 10 yıldan uzun süredir çalışıyor.

01/10/2022 17:40
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TAGS: Elon Musk’ın insansı robotu ’Optimus’ görücüye çıktı
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