Elon Musk'ın Neuralink şirketi insana beyin çipi yerleştirdi

Elon Musk, ilk insan hastanın Pazar günü beyin çipi startup'ı Neuralink'ten bir implant aldığını ve iyileşmesinin iyi olduğunu söyledi.



Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda "İlk sonuçlar umut verici nöron başak tespiti gösteriyor" dedi.



ABD Gıda ve İlaç İdaresi geçen yıl şirkete, implantını insanlar üzerinde test etmek üzere ilk denemesini gerçekleştirme izni vermişti.



Neuralink daha önce yaptığı açıklamada, çalışmanın, beynin hareket etme niyetini kontrol eden bir bölgesine cerrahi olarak bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) implantı yerleştirmek için bir robot kullandığını ve ilk hedefinin insanların yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak olduğunu söyledi.



Neuralink, implantların "ultra ince" ipliklerinin katılımcıların beyinlerindeki sinyallerin iletilmesine yardımcı olduğunu söyledi.



Musk, Neuralink'in ilk ürününün Telepati olarak adlandırılacağını söyledi.

Bu habere tepkiniz:

