Elon Musk'ın serveti 335 milyar dolara ulaştı

SpaceX ve Tesla CEO’su Elon Musk, 300 milyar dolarlık servete ulaşan dünyadaki ilk kişi olmasından sadece birkaç gün sonra, yatırım sihirbazı Warren Buffett'ta üç kat fark attı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, teknoloji devinin serveti, 24 milyar dolar daha yükseldikten sonra 335 milyar dolara ulaştı. Berkshire Hathaway CEO'su Buffet’ın ise net serveti 104 milyar dolar değerinde.

GÜNEY AFRİKA'NIN MİLLİ GELİRİNİ GEÇTİ

50 yaşındaki Musk, aynı zamanda, Dünya Bankası verilerine göre, geçen yıl 301,9 milyar dolar milli gelir elde eden anavatanı Güney Afrika'nın tüm gayri safi yurtiçi hasılasından daha fazla paraya sahip.

TESLA HİSSELERİNİN DEĞERİ ARTTI

Bununla birlikte Musk’ın servetindeki son artış Tesla'nın hisselerindeki yüzde 8,5'lik bir artıştan kaynaklandı. Musk'ın net serveti 2021'de toplam 165 milyar dolar arttı. Multimilyarder, yılın başında şirketin yaklaşık yüzde 22,4'üne sahipti.

BİR İNSANIN SERVETİNDEKİ EN BÜYÜK ARTIŞ

Tesla hisseleri, Mart ve Mayıs aylarındaki düşüşlere rağmen, yılın başından bu yana yüzde 65,6 arttı. Geçen hafta, Hertz'in 100 bin Tesla sipariş ettiği haberinin ardından şirketin hisselerinde meydana gelen yüzde 13'lük bir sıçrama ise Musk'ın servetine 36 milyar dolar daha ekledi. Bloomberg'in bildirdiğine göre tarihte ilk kez bir insanın serveti tek günde bu kadar büyük bir artış gördü.

Tüm bunların yanı sıra Musk şu anda, Bloomberg endeksine göre 193 milyar dolar ne servete sahip olan dünyanın en zengin ikinci insanı olan Amazon kurucusu Jeff Bezos'un 142 milyar dolar daha fazla paraya sahip.

Öte yandan Musk dün , servetinin küçük bir kısmıyla dünyadaki açlık sorununun çözülebileceğini öne süren BM Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley'e meydan okudu.

Beasley, geçen hafta Musk’ın servetinin yüzde ikisi olan 6 milyar doların açlıktan ölmek üzere olan 42 milyon kişiyi kurtarabileceğini söylemişti.

Dünyanın en zengin insanı Musk, BM'nin paranın açlık krizini nasıl çözeceğini kanıtlaması durumunda Tesla'daki hissesini hemen satacağını ve parayı bağışlayacağını açıkladı.

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02/11/2021 10:33