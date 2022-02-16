Elon Musk'ın şirketi deneylerde 8 maymunu öldürdüğünü itiraf etti

Elon Musk'ın sahibi olduğu biyoteknoloji firması Neuralink, beyin çipi teknolojisinin denenmesi sırasında sekiz maymunu öldürdüğünü itiraf etti.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 'beyin çipi' projesi Neuralink, resmi blogunda yayınladığı mesajda, araştırmacılarının deneyleri sırasında 8 makak maymununa ötenazi uygulamak zorunda kaldığını itiraf etti.

Gönderide, "Bu çalışmanın bir parçası olarak, önemli histolojik verileri toplamak için planlanan tarihlerde 2 hayvana ötenazi uygulandı ve UC Davis'teki veteriner personelin tıbbi tavsiyesi üzerine 6 hayvana ötenazi yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Firma, araştırmalarda hayvan kullanımını savundu ve maymunları “aşırı acıya” maruz bıraktığı yönündeki iddiaları reddetti.

İnsanlar üzerinde denemenin etik olarak kabul edilebilir olması için "tüm yeni tıbbi cihaz ve tedavilerin" hayvanlar üzerinde denenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Aynı zamanda şirket, hayvanlarla mümkün olan en insani ve etiğe uygun şekilde çalışmayı taahhüt ettiğini savundu.

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16/02/2022 09:03