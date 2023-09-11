Elon Musk'ın sırrı! Gizli bir çocuğu olduğu ortaya çıktı

Gerçek adı Claire Elise Boucher olan Kanadalı müzisyen Grimes (35) ile Elon Musk, Mayıs 2018-Eylül 2021 yılları arasında aşk yaşamıştı. Dünyaca ünlü 52 yaşındaki iş insanı, ayrılık gerekçesi olarak yoğun işleri nedeniyle sık sık ayrı şehirlerde bulunma zorunluluğunu göstermişti.

Mayıs 2020'de X AE A-Xii adında (takma adı X) bir oğulları olan, kısa süre sonra ayrılığa dayanamıp yeniden bir araya gelen ikilinin, Aralık 2021'de ise taşıyıcı anne yoluyla kızları Exa Dark Sideræl dünyaya gelmişti. Exa'ya da 'Y' takma adı verilmişti.

ÇOCUK SAYISI 11'E ÇIKTI!

Grimes, kızları Y doğduktan sonra Musk ile aralarının tekrar bozulduğunu ve Mart 2022'de ayrıldıklarını duyurmuştu. İki çocukları olduğu bilinen çiftin, yaklaşık dört yıl süren ilişkilerinden bir çocuğu olduğu daha ortaya çıktı.

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ADI TECHNO MECHANICUS

Forbes’a göre 249 milyar dolarlık servetiyle 'dünyanın en zengin insanı' olan Musk'ın Walter Isaacson imzalı biyografisi 12 Eylül'de yayınlanacak. Biyografiye yer veren New York Times, Musk'ın şarkıcı Grimes'tan Techno Mechanicus adında üçüncü bir çocuğu olduğunu yazdı.