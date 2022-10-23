Elon Musk'ın sözleri ayaklanma çıkardı! Twitter ofisi yangın yerine döndü

Twitter'ı satın alma planı yapan dünyanın en zengin ismi Elon Musk, yine ortalığı karıştırdı. Washington Post’ta yer alan rapora Musk, Twitter'ı satın alırsa 5600 kişiyi işten çıkaracak.

Dünyanın gündeminden düşmeyen dünyanın en zengin ismi olan Tesla'nın CEO’su Elon Musk, yine bir tartışmanın odağında.

44 milyar dolara Sosyal medya devi Twitter'ı satın alma planı içinden çıkılmaz bir hal alan Elon Musk, Twitter ofisindeki çalışanların yüzde 75’ini kovacağını söyledi. Bu rakam yaklaşık 5600 kişinin işsiz kalması anlamına geliyor...

Twitter ofisi ayaklandı

Elon Musk'ın yaptığı açıklama Twitter ofisini ayağa kaldırırken, Twitter yöneticileri şirket çalışanlarını sakinleştirmeye çalıştığı bilgisi geldi. Twitter'ın genel hukuk danışmanı, “işten çıkarma” iddiasının ardından çalışanlara not göndererek "Elon Musk'ın planlarını yakından takip eden herhangi bir onayımız yok ve söylentileri veya sızdırılmış belgeleri takip etmemenizi, bunun yerine bizden ve alıcıdan doğrudan gerçekleri beklemenizi tavsiye ediyoruz” dese de ofis çalışanlarını sakinleştiremedi.

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23/10/2022 18:58