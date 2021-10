Elon Musk’ın Tweet’i sayesinde 20 bin dolar kazandı

Kendini hobi sanatçısı olarak tanımlayan Beylin, geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın paylaşımını görünce gözlerine inanamadı. Hayran olduğu teknoloji insanı kendisinin yarattığı ve Love in The Time of Web3 isimli mem’i Twitter hesabından paylaşmıştı.

“Love in The Time of Web3” Musk’ın tweet’inin ardından büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni topladı. O gece, Beylin onu Zora isimli NFT platformunda satışa sundu ve 20 bin dolar kazandı.

Beylin’in “Love in The Time of Web3” adını verdiği mem’de, 69.000 dolar ve 4.200 dolar olan bitcoin ve eter fiyatlarına hayran olan bir çift tasvir ediliyor.

Mem’i yaratmak Beylin’in fikri olsa da kripto para fiyatlarını düzenleyen ve şaka olarak tweetleyen başka bir Twitter kullanıcısından ilham aldı.

Bu yüzden @shegenerates olarak bilinen kullanıcıya NFT satışından elde ettiği gelirin yüzde 20’sini verdi. Shegenerates, CNBC’ye, “Şahsen, Musk’ı Twitter’da engellemiştim, bu yüzden bunu ancak Eva onun paylaştığını paylaştıktan sonra gördüm. Keşke o kadar beğeniyi alabilseydim, etrafta paylaştığım şeyleri görmek harika” diyor.

Beylin, çizgi film çiftini tasvir eden görüntünün yaratıcısını tanımıyor. NFT’lerin içinde bulunduğu yasal gri alan nedeniyle, bu görüntünün kullanımının herhangi bir potansiyel telif hakkı yasasını ihlal edip etmediği de net değil.

Beylin, satıştan kazandığı parayla da diğer sanatçılara yeniden yatırım yapmayı planlıyor.

“Love in The Time of Web3” alıcısı, mem’i şimdiden yeniden listeledi. Eğer satarsa, Beylin yüzde 15 telif hakkı kazanacak.

25/10/2021 09:35