Elon Musk’ın Twitter hesabı kapatıldı!

Elon Musk ve Twitter arasındaki gerilim tüm hızıyla devam ediyor. Kısa süre önce şirketi satın almaktan vazgeçen ve 44 milyar dolarlık anlaşmayı bozmasıyla tepkileri üzerine çeken Musk, şimdi de kişisel hesabıyla gündemde. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemi belirleyen ünlü milyarder ne yazık ki bu ayrıcalığını kaybetti. Elon Musk’ın Twitter hesabı askıya alındı.

Elon Musk’ın Twitter hesabı askıya alındı

Aktif bir Twitter kullanıcısı olan Elon Musk’ın hesabı Twitter tarafından kapatıldı. Profiline bakmak isteyen kullanıcıların karşısına ise “Hesap askıya alındı” yazısı çıktı. Ünlü milyarderin platformda 100 milyonun üzerinde takipçisi var ve en aktif kullanıcıların başında geliyor.

Asıl merak edilen ise hesabın neden askıya alındığı. Pek çok kişi, gelişmeyi 44 milyar dolarlık anlaşmanın iptali nedeniyle şirketin yaptığı misilleme olarak yorumladı. Ünlü milyarderin bu hamlesi, firmanın hisselerinde yüzde 10 düşüşe neden oldu.

Anlaşmanın iptal olmasının nedeni ise platformdaki bot hesapların sayısı. Elon Musk, şirketin iddia ettiğinden çok daha fazla sahte hesap olduğunu söylüyor. Ancak iki taraf da kesin bir delil sunmuş değil. Ne yazık ki bu fikir ayrılığı anlaşmanın iptali için yeterli oldu.

Yine de Musk’ın Twitter ile olan derin bağlarını göz önünde bulundurursak, hesabın kısa süre içerisinde açılması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ünlü milyarderin sosyal medya hesabının kapatılması gerçekten de Twitter tarafından yapılan bir misilleme mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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10/07/2022 14:16