Elon Musk’ın üst düzey yöneticisinden ikizleri varmış

Insider’ın eline geçen mahkeme belgelerine göre dünyanın en zengin adamının, yapay zeka konusunda çalışmalar yapan şirketi Neuralink’te üst düzey yönetici Shivon Zilis’ten (36), Kasım 2021’de ikiz bebekleri oldu. İkili, ikizlerin babalarının soyadını kullanmaları, bununla beraber annelerinin de soyadını kullanabilmeleri için mahkemeye başvurdu. İkizlerin doğduğu Teksas eyaletinin başkenti Austin’deki mahkemenin hakimi Musk ve Zilis’in talebini onayladı. Mahkemeye yapılan bu başvuru sayesinde ABD’li milyarderin yedi çocuktan sonra ikizleri olduğu anlaşıldı.

Musk’ın ilk karısı Justine Musk’tan beş, ‘Grimes’ adını kullanan şarkıcı Claire Boucher’dan iki çocuğu var. İkizlerle ‘bilinen’ çocuk sayısı dokuza yükseldi. İkizler, Boucher ve Musk’ın ikinci bebeğinin taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelmesinden birkaç hafta önce doğdu.

Kanada doğumlu Zilis, ABD’deki Yale üniversitesinden mezun. Yapay zeka dünyasının ‘yükselen yıldızlarından’ kabul edilen Zilis, Neuralink’te özel projeler ve operasyonlar müdürü olarak çalışıyor.

Musk doğum oranının artması gerektiğini savunuyor. Twitter’da, ”İnsanlar daha fazla çocuk sahibi olmazsa medeniyet çökecek. Ben payıma düşeni yapıyorum, haha” yazmıştı.

Nisan ayında, çocuklarından biri, biyolojik babasıyla ilişkilendirilmemek için soyadını değiştirmek ve aynı zamanda cinsiyetinin kadın olarak tanınmasını istediğini belirterek mahkemeye başvurmuştu.

Bu habere tepkiniz:



11/07/2022 17:45