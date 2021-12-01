Elon Musk’tan 673 TL’lik Cyberdüdük

Sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan Elon Musk, daha önce Apple’ın 250 TL’ye satışa çıkardığı “parlatma bezi” ile dalga geçmiş ve gündem olmuştu.

Musk, önceki gün yine bir espri yaparak 65.1 milyon takipçisine, “Tesla ile bu düdüğü öttürün” diyerek 50 dolara satışa çıkan Cyberwhistle’ın (Cyberdüdük) tanıtımını yaptı.

Tesla’nın sınırlı sayıda ürettiği düdük anında tükendi.

Ürün Tesla’nın internet sitesinde yok satarken Musk’ın son dönemlerde eski şirket çalışanlarının açtığı davalar ve ifşalar ile ilgili de böyle bir hamle yaptığı öne sürüldü. İngilizcede ispiyoncu ve muhbir anlamına da gelen “whistleblower” kelimesi aynı zamanda düdük çalan kişi de demek.

İSPİYONCULARA GÖNDERME Mİ YAPTI?

Geçen ay bir kadın çalışan Tesla’nın California’daki fabrikasında cinsel istismar ve tacize maruz kaldığını söyleyerek dava açmıştı. Jessica Barraza, çalıştığı her an tacize maruz kaldığını duyurmuştu. Ekim ayında ise Tesla’nın Fremont’taki fabrikasında çalışan Owen Diaz’a ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle 137 milyon dolar ödenmesine karar verilmişti.

Musk ürünle ilgili olarak, “Apple’ın saçma bezine para vermeyin, onun yerine bizim düdüğümüzü alın” dedi. Musk, “Cybertruck’tan esinlenen bu sınırlı sayıda üretilen Cyberwhistle, tıbbi kullanıma uygun paslanmaz çelikten üretildi” yorumunu yaptı. Musk’ın iki yıl önce tanıttığı elektrikli kamyon Cybertruck’tan esinlenen Cyberwhistle hakkında Tesla yönetimi yeni bir açıklama yapmadı.

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01/12/2021 08:49