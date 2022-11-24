Elon Musk'tan flaş Twitter hamlesi... 'Genel af' geliyor!

Mikro blog platformu Twitter'ın yeni sahibi Musk, platformda 'genel af' için ilk adımı attı. Musk platforma geri dönmenin koşullarını da açıkladı.

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'da radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Son olarak 'Trump, Twitter'a dönsün mü?' anketi açan ve çıkan sonuç doğrultusunda eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabını yeniden aktive eden Musk 'genel af' için ilk adımı attı.

The Verge'de yer alan habere göre, Musk, platformda askıya alınan hesaplar için bir 'genel af' önerdiğini duyurdu.

Ünlü milyarder geri dönmenin şartlarını da açıkladı. Musk, bu durumun 'yasayı çiğnemeyen veya korkunç spam yapmayan' kişi ve hesapları kapsayacağının altını çizdi.

Öte yandan Musk'ın yönetimi devralmasıyla pek çok üst düzey yönetici Twitter'daki görevinden istifa etti. Mevcut CEO Parag Agrawal'ın işine de son veren Musk, yeni uygulamaları devreye almaya ve işgücü kesintilerine yöneldi.

Bu süreçte dünyaca ünlü markalardan bazıları, Twitter'da yaptıkları reklam harcamalarını kesmeye ve Twitter reklamlarını durdurmaya başladı.

Twitter reklamlarını durduran büyük şirket sayısı 7ye ulaştı. Dünyaca ünlü markaların Twitter'da reklam faaliyetlerini durdurması trendini başlatanlar arasında ilaç şirketi Pfizer ve atıştırmalık üreticisi Mondelz ilk sıralarda yer aldı.

44 MİLYAR DOLARA ANLAŞMIŞTI

Nisan ayında Twitter’a hisse başına 54,20 Dolar fiyat veren Musk, toplamda 44 milyar dolarlık bir satın alma anlaşması üzerinde Twitter ile anlaşma sağlamıştı.

Twitter’daki bot hesapların şirketin iddia ettiğinden fazla olduğunu belirten Musk, geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmayı feshetmişti.

Twitter, Musk’ın suçlamalarını reddetmiş ve Musk’ı anlaşmayı feshettiği için mahkemeye vermişti. İlerleyen günlerde ise Twitter ve Musk arasında yeniden anlaşma sağlanmıştı.

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24/11/2022 11:45