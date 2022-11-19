Elon Musk'tan Trump anketi

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın hesabının yeniden açılıp açılmaması konusunda bir anket açtı. Şimdiye kadar, ankete katılanların yarısından fazlası evet oyu verdi.

Musk, Twitter üzerinden başlattığı ankette, "ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın twitter hesabı yeniden aktif olsun mu?" diye sordu. Ankete milyonlarca kişi katıldı.

Anket devam ederken, "Trump Twitter'a geri dönsün" diyenler şimdilik çoğunlukta.

Anket, Twitter'da tartışmalara da yol açtı.

Trump destekçileri, memnuniyetlerini dile getirirken, karşıtları eleştiri oklarını twitter'ın yeni sahibine yöneltti.

"Elon Musk, Twitter'da kimin ifade özgürlüğüne sahip olacağı ayrıcalığına sahip olmalı mı?" anketi başlattı.

Musk, Twitter'ı satın almadan önce hesabı askıya alınan 2 ünlü Twitter hesabını aktif etmişti.

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19/11/2022 16:36