Elon Musk'tan Twitter binasına çıkarma! Elinde lavaboyla girdi

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için imza atacağı haberlerinin yayılmasının ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Musk, elinde lavabo ile Twitter binasına girdi.

Tesla CEO'su ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk ilginç bir harekete daha imza attı.

Elon Musk, Twitter binasına girdiği görüntüleri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşımında, "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" ifadelerini kullanan Musk, elinde lavabo ile Twitter'a girdi.

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26/10/2022 23:09