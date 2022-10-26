Elon Musk'tan Twitter binasına çıkarma! Elinde lavaboyla girdi

ads ads ads ads
26/10/2022

ads
Elon Musk'tan Twitter binasına çıkarma! Elinde lavaboyla girdi

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için imza atacağı haberlerinin yayılmasının ardından ilginç bir gelişme yaşandı. Musk, elinde lavabo ile Twitter binasına girdi.

Tesla CEO'su ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk ilginç bir harekete daha imza attı.

Elon Musk, Twitter binasına girdiği görüntüleri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Paylaşımında, "Twitter HQ'ya giriş. Bunun içeri girmesine izin verin" ifadelerini kullanan Musk, elinde lavabo ile Twitter'a girdi.

 

26/10/2022 23:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Elon Musk’tan Twitter binasına çıkarma! Elinde lavaboyla girdi
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.