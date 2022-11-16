Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına ültimatom

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, işten çıkarmalara devam ederken, ‘sorun çıkaran’ çalışanlarını tehdit etti. Musk, uzun saatler boyunca yoğun çalışmak istemeyen çalışanlara yarın saat 5’e kadar süre verdiğini, aksi takdirde tazminatlarını vererek işten çıkaracağını söyledi.

İŞTEN ÇIKARMALAR SÜRÜYOR

Twitter’I satin aldıktan sonra üst düzey yöneticilerin görevine son veren Elon Musk, işten çıkarmalara devam etmeye hazırlanıyor.

MALİ TABLODAN RAHATSIZ

Şirketin resmen sahibi olmasının ardından genel merkeze elinde bir lavabo ile gelen ve ‘temizlik’ mesajı veren Elon Musk, özellikle mali tablodan rahatsızlığını sıklıkla dile getiriyor.

ULTİMATOM VERDİ

Harcamalar ve çalışma kültüründen memnun olmadığını gizlemeyen Musk, verimliği artırmak adına çalışanlarına bir ültimaton verdi.

SAAT 5'E KADAR SÜRE VERDİ

Çalışanlarına yarın ABD yerel saatiyle 5’e kadar süren veren Musk, bir karar vermeleri konusunda baskılarını artırdı.

"YA KABUL EDİN, YA GİDİN"

ABD’li iş insanı, çalışanlarının uzun ve yoğun mesai saatlerini kabul etmelerini ya da 3 aylık kıdem tazminatlarını alarak işi bırakmalarını istiyor.

Musk, bu ültimatomun ardından sözlerini ‘Kararınız ne olursa olsun, Twitter’ın başarısındaki emekleriniz için teşekkür ederim’ diyerek mesajını tamamladı.

Bu mesaj Twitter çalışanları tarafından doğrulanırken, şirket yetkilileri Reuters’ın haberi doğrulamak adına yaptığı girişime kayıtsız kaldı.

Geçtiğimiz günlerde de Musk'ın şirket çalışanlarının iç yazışmalarda kullandığı Slack programı üzerinden kendisini ve kararlarını eleştirdiği gerekçesiyle 20 çalışanı işten çıkardığı haberleri paylaşılmıştı.

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16/11/2022 20:32