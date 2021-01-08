Elon Musk'tan WhatsApp'a alternatif önerisi

Elon Musk, 41 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabı üzerinden ‘Use Signal' (Signal kullanın) diye tweet attı. Daha önce birçok defa WhatsApp'ın daha güvenli alternatifi olarak karşımıza çıkan Signal, bu tweetten sonra daha da merak edilir oldu.

SİGNAL NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar, WhatsApp'ın sunduğu birçok özelliğe Signal sayesinde ulaşabiliyor. Anlık mesajlaşma, fotoğraf veya video gönderme, grup sohbetleri ve görüntülü arama gibi özellikler Signal uygulamasında da mevcut. Signal'ın avantajı ise WhatsApp'ın artık kullanıcılarını sunamadığı gizlilik. Uygulamada mesajlar, uçtan uca şifreleme yöntemi ile güvence altında tutuluyor. Signal’in mesajlaşmalarınıza ya da görüşmelerinize erişim izni olmuyor.

Edward Snowden ve Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey gibi isimlerin de Signal uygulamasını kullandığı biliniyor.

WHATSAPP NEYİ DEĞİŞTİRMİŞTİ?

WhatsApp tarafından açıklanan ve 8 Şubat’ta yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik ilkelerine göre Facebook ile veri paylaşımına izin isteyecek. Hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri ile daha birçok veri Facebook’un yanı sıra şirketin diğer yan kuruluşlarıyla da paylaşılmış olacak. Gerekli onayı vermeyecek olan kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.

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08/01/2021 08:51