Elon Musk'tan yeni karar: X'te engelleme özelliği rafa kalkıyor

Elon Musk yaptığı açıklamada, eskiden Twitter olarak bilinen X'te engelleme işlevinin büyük ölçüde sınırlandırılacağını ve sosyal medya platformunun uzun süredir tacize karşı bir koruma olarak görülen bir özellikten arındırılacağını söyledi.

"HİÇBİR ANLAM İFADE ETMİYOR"



Musk engelleme işlevinin hiçbir anlam ifade etmediğini ve bu işlevin kaldırılacağını belirtti.



Platformda bir kullanıcının engellenmesi, o kullanıcının bir hesapla etkileşime girmesini engellemektedir.



Örneğin bir kullanıcının gönderisini görmek, gönderisine alıntı yapmak veya doğrudan ona hitap etmek gibi eylemleri engeller.



Bir hesabı sessize almak ise kullanıcının hesabın gönderilerini görmesini engeller. Sessize alınan hesaplar, birinin onları sessize aldığını bilmez.

Henüz değişikliğin ne zaman yürürlülüğe gireceği ise bilinmiyor.