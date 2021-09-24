Elpidoforos: Açılışa katılmam KKTC’nin tanınması anlamına gelmiyor

Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposu Elpidoforos, New York'ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 'KKTC cumhurbaşkanı' olarak takdim edildiği Türk Evi açılışına katılması ve ardından gelen eleştiriler üzerine açıklama yaparak, “Bunun kuzeyin tanınması değil, din özgürlüğünü korumak için görevinin bir parçası olduğunu savundu.

ABD'deki Rum ve Kıbrıs Rum toplumlarından gelen sert tepkiler ve Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile Yunanistan Başbakanı Kyriacos Mitsotakis tarafından planlanan toplantıların iptal edilmesi sonrasında Elpidoforos, bugün etkinliğe katılımını savunan bir bildiri yayınladı.

Elpidoforos, bir İstanbul Rum’u olarak kendisinin ve ailesinin birçok yurttaşı gibi ve aynı zamanda İmvros ve Bozcaada adalarından gelen insanlar gibi atalarının topraklarından koparılmanın korkunç sonuçlarını yaşadığını ifade etti.

Kıbrıslı kardeşlerinin acısını, duygu ve tepkilerini anladığını aktaran Elpidoforos, “Onları malını, vatanını, hayallerini, ailesini, akrabalarını kaybetmiş insanların acılarının ifadeleri olarak görüyorum”dedi.

Açılış etkinliğindeki varlığının asla bir felaketin veya bir işgalin tanınması olamayacağını anlatan Elpidoforos, barış ve din özgürlüğünün korunması için dürüstçe davaranılması ve diyalog kurulması gerektiğine dikkat çekti.

“Hepimiz ulusal çıkarlarımızı savunmak için birleştik, her biri kendi yolunda ve rolünde. Ama birleşik, aynı hedefe bağlı” diye açıklamasını sürdüren Elpidoforos "Kıbrıslı ve Rum asıllı Amerikalı kardeşlerime, kasıtsız olarak verdiğim acılardan içtenlikle pişmanlık duyuyorum" dedi.

Elpidoforos, Kıbrıs için BM kararları uyarınca uluslararası hukuka ve insan haklarının korunmasına dayalı adil ve kalıcı bir çözüm için dua ettiğini ve bu hedef için çalıştığını vurguladı.

Amerika Rum Ortodoks Başpiskoposluğunun bir asırdır her yerde Helenizm'in yanında olduğunu ve beklentilerini savunduğunu dile getiren Elpidoforos” Birliğimiz benim görevimdir” dedi.

Anastasiades, Elpidoforos ile görüşmesini iptal ederken, Perşembe günü geç saatlerde Mitsotakis'in Ground Zero'da yakın zamanda yeniden inşa edilen Rum Ortodoks kilisesinin başpiskoposunun Cuma günü yapılması planlanan turundan vazgeçeceği açıklandı.

Elpidoforos'un, Anastasiades'in onur konuğu olduğu Kıbrıs Amerikan Örgütleri Federasyonu tarafından akşam verilecek yemeğe katılmaya teşvik edilmediğini söyledi.

Başpiskopos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü New York'ta Türkevi'nin (Türkevi Merkezi) açılışına katılmıştı. Elpidoforos ve Tatar, Kıbrıs Türk tarafının kullanacağı Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği, Türk Konsolosluğu ve ofislerinin yer alacağı binanın açılışında kurdele kesen kişiler arasında bir fotoğrafta görülüyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de aralarındaydı.

Bu aynı zamanda, Guterres ve Elpidoforos'un varlığından duydukları dehşeti ifade eden Yunan Amerikan Liderlik Konseyi ve Uluslararası Koordinasyon Komitesi Kıbrıs için Adalet'i (PSEKA) rahatsız etti.

Örgütler, hem Guterres hem de Elpidoforos'un, Tatar'ın etkinliğe yasadışı 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 'cumhurbaşkanı' olarak katılacağına dair önceden bilgisi olduğunu, ancak onunla birlikte görünmeyi tercih ettiğini söyledi.

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24/09/2021 11:48