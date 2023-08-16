ELSEN'den elektrik kesintisi açıklaması

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları sendikası ELSEN zamanında tedarik edilmeyen bakım malzemeleri, bundan kaynaklı gününde yapılmayan bakımlar yüzünden dönüşümlü elektrik kesintilerinin Ağustos ayı ve Eylül ayı içerisinde de devam edeceğini açıkladı.

ELSEN'den yapılan açıklama şöyle:

Arıza Sebeplerini sıralıyoruz

Termik santral 1 ünitesinin yatak arızası nedeni ile devre dışı kalmıştır, Arızaya müdahale ve soğutma çalışmaları başlamış tahmini müdahale bu akşam gece yarısında başlayabilir ve arıza giderme çalışması 10 saat kesintisiz çalışma ile devreye alınmaya başlar , arıza sebebi gününde yapılmayan bakımlar ve yedek parça sorunudur. Dizel santral 8. Makine krank arızası nedeni ile 2 senedir devre dışıdır garanti kapsamında olan makine sorumluluğu kimsenin kabul etmemesi nedeni ile devre dışıdır. Dizel santral 7. Makine ise bakım saatinin geçmesi ve eksik bakım ve yedek parçalar yüzünden devredışıdır. Dizel santral 1,2,3,4,5,6 Makineler radyatör arızasından dolayı ve radyatör alınmamasından dolayı eksik üretim yapmaktadır. Dizel santral 1,2,3,4,5,6, makineler 12 bin saatlik periyodik bakımları yapılmadığı ve talimatlar dışında çalıştırıldığı için tam kapasite çalışmamaktadır.

Tüm bu sorunlar ortada iken dün bir gazetede Açıklama yapan Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydına soruyoruz sendikamızın sizi defalarca uyarmasına rağmen;

Neden bakım ve yedek parça planlaması yapmadınız ?

Yedek Parça Alımlarının Gecikme Sebepleri nelerdir ?

Hala daha Teknecik’te ve Bölgelerde Malzeme eksiklikleri neden devam etmektedir ?

El- Sen her zaman olduğu gibi topluma doğru bilgi vermeye açık ve şeffaf olmaya devam edecektir ,Takdir ve sorgulama biz çalışanlar üzerine değil de bizi yönettiğini zanneden UBP-DP-YDP Hükümetine ,Kıb-Tek Yönetim Kuruluna ve Kıb-Tek Genel Müdürüne yönelmesi gerekmektedir, sorumlular bir an önce cezalandırılmalıdır .Takdir siz kamuoyunundur .