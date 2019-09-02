ELSEN’den grev kararı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), düzenlediği basın toplantısında grev duyurusu yaptı.

TÜRKSEN Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan TÜRKSEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, ülkeye ve ülkenin kurumlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, “KIBTEK de bir kurumdur ama hayır kurumu değildir. Herkes borcunu ödemelidir.” dedi.

ELSEN Mali Sekreteri Hüseyin Sönmezoğlu da hükümet ile KIBTEK arasında 2010 yılında bir mahsuplaşmanın gerçekleştirildiğini ancak güncel olarak Maliyeden 109 milyon TL alacakları bulunduğunu belirtti.

EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif ise 4 adet dizel santral alınmasının zorunlu olduğunu çünkü dizel santrallerin termik santrallerden daha ekonomik ve daha kullanışlı olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında son konuşmayı yapan ELSEN Başkanı Kubilay Özkıraç da “topluma dayatılan pakete, AKSA’ya ve özelleştirmeye karşıyız” ifadelerini kullandı.

Başbakan ve Maliye Bakanının “KIBTEK’e borcumuz yoktur” şeklinde beyanatları bulunduğunu ancak belgelerin bunun aksini söylediğini savunan Özkıraç, “Belgeler herşeyi söylüyor, Maliye’nin KIBTEK’e 109 milyon TL borcu vardır” ifadelerini kullandı.

Kubilay Özkıraç, ELSEN olarak 5 Eylül Perşembe günü bir günlük uyarı grevi, 6 Eylül Cuma güne de süresiz genel grev yapacaklarını açıkladı.

Özkıraç, toplumun grevlerden en az etkileneceği şekilde tedbirleri aldıklarını da söyledi.

(BRT)