Elton John hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Elton John, geceyi hastanede geçirdi. Fransa’daki konutunda düşerek kaza geçiren 76 yaşındaki şarkıcının, önlem amacıyla kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiği açıklandı.

Daily Mail’de yer alan habere göre ünlü şarkıcı Elton John, Fransa’nın güneyinde yer alan villasında Pazar günü gecesi düşerek kaza geçirdi.

Ünlü şarkıcı, kazanın ardından önlem amacıyla hastaneye kaldırıldı.Monaco’daki yerel bir sağlık merkezine kaldırılan 76 yaşındaki şarkıcının bugün taburcu edildiği, sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.