Elton John'dan karanlık bir Michael Jackson portresi: 'Etrafınızda olması rahatsız edici bir insan'

Ünlü şarkıcı Elton John'un, ünlüler dünyasına bomba gibi düşen kitabında en dikkat çekici bölümlerden biri, "Pop'un Kralı" olarak bilinen Michael Jackson hakkındaki çarpıcı değerlendirmeleri oldu.

"TAMAMEN AKLINI YİTİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

John kitabında, Jackson'ı küçük yaşlarından beri tanıdığını ve zamanla onun, "etrafında olması rahatsız edici bir insana" dönüştüğünü belirtiyor. Jackson'ın, Elvis Presley gibi, kendini dünyadan ve gerçeklikten soyutladığını vurgulayan John, bu değişimin sebebi olarak Jackson'ın "reçeteli ilaçlarla olan ilişkisini" işaret ediyor. Ünlü sanatçı, "Son yıllarında onu her gördüğümde, zavallı adamın tamamen aklını kaybettiğini düşünerek ayrıldım" ifadelerini kullanıyor.

Jackson hakkında daha fazlasını aktaran John, 2019'da yayınlanan ve Jackson'a yönelik "cinsel taciz" iddialarını yeniden gündeme getiren "Leaving Neverland" belgesel serisinden sonra, yıldızın zihinsel durumu hakkında da yorumlarda bulunuyor. John, Jackson'ın yetişkinlerle başa çıkamadığını ve "çocuklarla vakit geçirmeyi tercih ettiğini" belirtiyor.

KİTAP, GİZLİ DÜNYAYA AÇILAN BİR KAPI

Elton John'un anılarında sadece Michael Jackson yok. Kraliçe II. Elizabeth ile olan tatlı anılarından, Sylvester Stallone ve Richard Gere'in Prenses Diana için neredeyse kavga ettiği bir akşam yemeğine, hatta Tina Turner ile olan rekabetinden, Bob Dylan'ın moda anlayışını eleştirdiği anlara kadar birçok ünlü isimle ilgili ilginç detaylar yer alıyor.

John'un hayatını, müzik kariyerini ve ünlülerle olan ilişkilerini içeren bu otobiyografi, okuyuculara sadece müzik dünyasının perde arkasını değil, aynı zamanda ünlülerin kişisel yaşamlarına dair nadir görülen bir bakış açısı sunuyor.