Elverişsiz hava şartları nedeni ile statlar değişti

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18/03/2023

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Elverişsiz hava şartları nedeni ile statlar değişti

Futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle aşağıdaki karşılaşmaların oynanacağı statlar değişdi.

İşte yeni program şöyle:
AKSA A2 Süper Lig
Hamitköy ŞHSK – Mesarya SK (Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası)

AKSA A2 1.Lig
Miracle Karşıyaka ASK – Yeniboğaziçi DSK (Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı)
Esentepe KKSK – Lapta TBSK (Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı)
Ayrıca bugün saat 10.00’da oynanması gereken Asbuzu U16 Ligi karşılaşması Dem’s Cons. Çanakkale TSK – Mağusa Türk Gücü karşılaşması da saat 15.30’da Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanacaktır.

18/03/2023 10:30
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TAGS: spor, futbol, süper lig, birinci lig
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