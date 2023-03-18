Elverişsiz hava şartları nedeni ile statlar değişti
18/03/2023
Futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle aşağıdaki karşılaşmaların oynanacağı statlar değişdi.
İşte yeni program şöyle:
AKSA A2 Süper Lig
Hamitköy ŞHSK – Mesarya SK (Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi Antrenman Sahası)
AKSA A2 1.Lig
Miracle Karşıyaka ASK – Yeniboğaziçi DSK (Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı)
Esentepe KKSK – Lapta TBSK (Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı)
Ayrıca bugün saat 10.00’da oynanması gereken Asbuzu U16 Ligi karşılaşması Dem’s Cons. Çanakkale TSK – Mağusa Türk Gücü karşılaşması da saat 15.30’da Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanacaktır.