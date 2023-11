Elvis Presley'nin kızı babasını anlatan 'Priscilla' filmini beğenmedi

Başrollerini Cailee Spaeny ve Jacob Elordi'nin üstlendiği Priscilla filmi, yılın en merak edilen yapımlarından biri. Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin eşi Priscilla'yı ve çiftin ilişkisini konu alan filmin Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılmış ve film 7 dakika ayakta alkışlanmıştı.

YÖNETMENİ ELEŞTİRDİ

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Elvis Presley'in 54 yaşındaki kızı Lisa Presley'nin filmi beğenmediği ve yönetmen Sofia Coppola'yı eleştirdiği ortaya çıktı.

Babasının "kindar ve aşağılayıcı" bir şekilde tasvir edilmesini eleştiren Lisa Presley, geçtiğimiz yıl eylül ayında Oscar ödüllü yönetmen Coppola'ya iki e-posta gönderdi ve babasının tasvirini yeniden gözden geçirmesini istedi.

Lisa Presley gönderdiği e-postada “Babam sadece yırtıcı ve manipülatif biri olarak karşımıza çıkıyor. Onun kızı olarak bu senaryoyu okurken babamı görmekte zorlanıyorum. Ayrıca babamı, annemin bakış açısından da göremiyorum ve nedenini anlamıyorum" ifadelerini kullanıyor.

Yapımcıları arasında annesi Priscilla Presley'nin de olduğu filmin yapılmasını karşı olduğunu belirten Lisa Presley, "Film hakkında düşündüklerimi, sana, anneme ve bu filme karşı olduğumu söylemek zorunda hissediyorum" diyor.

Yönetmen Coppola'nun ise "Umarım filmin son halini gördüğünde farklı hissedersin" dediği biliniyor.

ANNESİ AYNI FİKİRDE DEĞİL

Priscilla Presley'nin 1985'te yayınlanan Elvis and Me (Elvis ve Ben) kitabına dayanan film hakkında, Lisa Presley'nin annesi Priscilla "Coppola olağanüstü bir bakış açısına sahip, çalışmalarının her zaman büyük hayranı olmuşumdur. Bu filmin herkesi duygusal bir yolculuğa çıkaracağından eminim" demişti.

Geçtiğimiz yıl Baz Luhrmann imzalı Elvis filmi, Oscar'da 8 adaylık kazanmıştı.

Lisa Presley filmden övgüyle bahsetmişti.

04/11/2023 17:11